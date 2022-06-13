Поліцейські розслідують вбивство жителя Андрушівської громади на Житомирщині

Подія сталась ввечері 11 червня у м. Андрушівці. Унаслідок раптової агресії під час вживання алкоголю один з чоловіків завдав фатальних травм іншому. Оперативники поліції встановили та затримали причетного до тяжкого злочину. Триває досудове розслідування.

Зранку 12 червня до Бердичівського районного відділу поліції зателефонував житель м. Андрушівки і повідомив, що за місцем його проживання знаходиться тіло 34-річного товариша.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського райвідділу поліції. Під час огляду загиблого фахівці зафіксували ушкодження, які могли свідчити про насильницьку смерть.

За зібраною інформацією поліцейські попередньо встановили, що напередодні увечері потерпілий гостював у 42-річного товариша, де вони разом розпивали спиртне. В якийсь момент між чоловіками виник раптовий конфлікт. У розпалі емоцій господар будинку, ймовірно, і завдав опонентові численних ударів.

Наразі чоловіка затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри у названому діянні та про обрання запобіжного заходу.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 7 до 15 років або довічним ув’язненням.

Бердичівський районний відділ поліції