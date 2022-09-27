поліцейські шостки встановлюють особу аферистки, яка заволоділа коштами місцевої жительки

Намагаючись придбати через відомий сайт оголошень дитяче крісло, жінка перерахувала «продавчині» майже 2 000 гривень передоплати. У результаті чого вона залишилась без вподобаного товару та своїх грошей.

До поліції із заявою про шахрайство звернулася 29-річна жителька Шостки. Вона розповіла, що знайшла на відомому сайті оголошень пропозицію про продаж дитячого крісла по привабливій ціні. Жінка зв’язалася з автором оголошення й домовилася з нею про придбання, погодившись на умову про перерахунок на вказаний номер банківської картки 1 800 гривень передоплати.

Отримавши кошти, «продавчиня» перестала виходити на зв’язок, а товар жителька Шостки так і не отримала.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюється особа аферистки.

Правоохоронці знову звертаються до громадян з проханням не надсилати передоплату за замовлені в Інтернеті послуги і товари, а розраховуватися за них тільки під час отримання. Будьте обачні!

Відділ комунікації поліції Сумської області