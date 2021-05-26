Поліцейські склали протокол на жінку, яка занедбала трьох маленьких дітей

В одному з сіл Великокопанівської територіальної громади інспектор з благоустрою, яка взаємодіє з правоохоронними органами, під час перевірки багатодітної родини заробітчан виявила неналежні умови проживання малюків. На місце викликали працівників ювенальної превенції, місцевої влади та служби у справах дітей.

Під час прибуття на місце правоохоронці виявили у будинку трьох дітей віком від 1 до 5 років без нагляду дорослих. Вдалося відшукати матір дітей, яка через деякий час повернулася додому. Жінка пояснила, що разом з трьома дітьми та своєю матір’ю приїхала на Херсонщину з Кіровоградської області на сезонні заробітки. Того дня бабуся пішла на роботу, а жінка відлучилася у справах і їй ні з ким було залишити дітей.

Працівники поліції оглянули умови проживання малечі і виявили, що в будинку були відсутні продукти харчування, панував безлад, антисанітарія, діти були у занедбаному стані. На місце також прибули лікарі, які оглянули діток. Стан їх здоров’я задовільний.

Ювенальні поліцейські склали у відношенні жінки адміністративний протокол за ст.184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» КУпАП. Поліцейські та служба у справах дітей провели з матір’ю профілактичну бесіду, попередили про правові наслідки неналежного виконання батьківських обов’язків і дали час на виправлення ситуації. Цю родину візьмуть на контроль і перевірятимуть, як жінка покращуватиме умови проживання дітей.

Відділ комунікації поліції Херсонської області