Поліцейські столичного метро затримали збувача метадону

Правоохоронці вилучили у затриманого більше 500 згортків з наркотичною речовино. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Відтепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Під час патрулювання на станції метро «Теремки», поліцейські помітили пасажира, який помітно нервував, тож зупинили його для перевірки. При здійсненні поверхневої перевірки поліцейські виявили у чоловіка велику кількість згортків з ймовірно наркотичними речовинами. На місце події прибула слідчо-оперативна група для документування злочину.

Слідчі вилучили у затриманого понад 500 згортків з наркотичною речовиною, а також мобільний телефон з контактами ймовірних «клієнтів». Правопорушника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Черкаської області, 1999 року народження. Пакунки з забороненим засобом було направлено на експертизу, яка у подальшому встановила, що вилучене – метадон.

Слідчими слідчого відділу управління поліції в метрополітені за погодженням із Подільською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва