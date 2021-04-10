Во Львове осуждены школьник и студент, убившие бездомных

Шевченковский районный суд Львова вынес приговор 18-летнему студенту профессионального училища и 17-летнему школьнику, которые до смерти избили двух бездомных, а затем украли их документы и личные вещи. Информацию подтвердили в областной прокуратуре.

Сообщается, что студент профучилища был ранее судим за хищения. Оба молодых парня после употребления алкоголя на протяжении трех дней издевались над двумя бездомными, которые жили в заброшенном доме на улице Богдана Хмельницкого. Они избивали их руками, ногами, металлической трубой и деревянными ножками от мебели, обливали моторным маслом и посыпали сухой строительной смесью. Все свои действия записывали на видео, чтобы похвастаться перед друзьями.

При этом, как говорится в судебных документах, они требовали от своих жертв 200 гривен, так как знали, что те накануне сдали собранные пустые бутылки и бумагу.

В результате полученных травм 70-летний пострадавший мужчина умер на месте, а его 65-летний товарищ — через несколько дней в больнице. Во время избиений, молодые люди забрали у них документы, цепочку, банковские карточки, с которых сняли две тысячи гривен пенсионных выплат.

Суд признал обвиняемых виновными и назначил наказание — 18-летнему студенту профессионального училища 12 лет и 2 месяца лишения свободы, школьнику — 8 лет и 2 месяца заключения. // Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)