У Львові іноземець вербував дівчат для сексуальної експлуатації за кордоном

У Львові в рамках операції «Мігрант» правоохоронці затримали іноземця, який вербував жінок для сексуальної експлуатації за кордоном.

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, громадянин однієї з країн Західної Європи прибув в Україну для «підбору» молодих дівчат. За цей час він завербував чотирьох жінок віком від 22 до 30 років – усі вони мешканки Львівської області. Дівчата перебували у скрутних життєвих обставинах та погодились на обіцянки високих заробітків за кордоном.

“Іноземцю повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Підозрюваного затримали, невдовзі суд обере «кадровику» запобіжний захід”, — йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває. // Діло