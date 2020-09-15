На Николаевщине трое нелегалов из Гвинеи спрыгнули с судна и на спасательных кругах добрались до берега

В понедельник, 14 сентября, пограничники Херсонского отряда задержали группу иностранцев в Очаковском районе, которые нелегально попали на территорию Украины и спрыгнули с судна.

Об этом сообщили в Херсонском пограничном отряде Госпогранслужбы.

Как стало известно, мужчины до этого находились на иностранном судне, которое накануне прибыло из Гвинеи в пункт пропуска «Днепро-Бугский МТП». Тогда во время оформления судна пограничники и обнаружили этих трех нелегальных мигрантов без документов, удостоверяющих личность. Они якобы тайно попали на судно и скрывались на нем. Пограничники не допустили, чтобы они сошли на берег и до отправления судна они находились под охраной.

После оформления на отход из порта сухогруз отправился по маршруту.

Как рассказали пограничникам задержанные иностранцы — они являются гражданами Республики Гвинея, пробрались на иностранное судно, когда последнее загружалось в порту Гвинеи. Они также отметили, что почти три недели скрывались в палубном кране, в носовой части судна и в спасательной шлюпке. Когда им не удалось попасть на территорию Украины в пункте пропуска «Днепро-Бугский МТП», после отхода судна в обратном направлении, они решили спрыгнуть с теплохода.

К вечеру, во время следования по Днепро-Бугскому лиману в Черном море, нелегалы ​​выпрыгнули из судна, прихватив спасательный круг. Так им удалось добраться украинского берега.

Сейчас иностранцев задержали и доставили в пограничное подразделение. Мероприятия по установлению всех обстоятельств дела продолжаются. // Преступности.НЕТ