Поліцейські столиці затримали двох викрадачів автівки

Зловмисники зламали замок припаркованого на узбіччі автомобіля та намагалися поїхати, однак коли завести транспортний засіб не вдалося, то вони його відбуксували. Тепер за свій вчинок порушникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

До Солом’янського управління поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що з вулиці Солом’янської викрали його автомобіль. За вказаною адресою оперативний черговий одразу направив слідчо-оперативну групу для документування даної події, а також співробітників карного розшуку.

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів оперативники встановили, що до зникнення автівки причетні двоє чоловіків. Правоохоронці розшукали їх та встановили, що порушники зламали замок, припаркованого на узбіччі автомобіля та намагалися поїхати, однак не змогли його завести. Тож чоловіки покинули машину, а згодом повернулись на своєму автомобілі та відбуксували її.

Поліцейські встановили місцезнаходження викраденого транспортного засобу та повернули власнику, а зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранти — уродженець іншої держави та уродженець Черкаської області , 1986 років народження, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались.

Слідчий Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомив чоловікам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Порушникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва