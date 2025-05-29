Поліцейські Тернополя встановили підлітка, який стріляв у дівчину з пневматичної зброї

Інцидент трапився 26 травня у Тернополі на закинутому страйкбольному майданчику. 16-річний хлопець, образившись на дівчат за насмішки, вирішив одній із них “помститися”.

Підліток взяв у товариша пневматичний пістолет “Макарова” і тричі вистрілив з нього у 17-річну тернополянку. Потерпіла звернулася за меддопомогою. Лікарі констатували у неї ушкодження стегна та передпліччя.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Це – житель Підволочиського району. Хлопець навчається в одному із місцевих коледжів Тернополя. У скоєному підліток зізнався.

Дізнавачі за даним фактом відкрили провадження відповідно до ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі працівники поліції з’ясовують місцеперебування власника пневматичного пістолета, а також коли, де та в кого він його придбав.

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області