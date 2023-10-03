Поліцейські Тячівщини встановили особи дівчат, які знущалися над тваринами

Співробітники Тячівського районного відділу поліції встановлюють обставини та причини жорстокого поводження з тваринами малолітніми дівчатами. З ними працюють ювенальні поліцейські. Батьків буде притягнуто до відповідальності за неналежне виховання.

2 жовтня у ході моніторингу мережі Інтернет співробітники поліції у одній із соцмереж виявили відео, на якому дві невідомі дівчини знущаються над кошенятами.

Під час перевірки з’ясувалося, що подія мала місце у Тячівському районі, а на кадрах, які потрапили у соцмережі, зафільмовані протиправні дії двох 13-річних мешканок села Нижня Апша.

Дітей та їх батьків правоохоронці розшукали. Наразі з ними працюють співробітники поліції, залучили також ювенальну поліцію.

Батьків малолітніх буде притягнуто до відповідальності за неналежне виховання своїх дітей.

ОНОВЛЕНО: дані відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження відкрито за статтею 299 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області