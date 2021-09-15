Поліцейські вилучили у жителя Херсона п’ять гранат (фото)

Боєприпаси 39-річний чоловік привіз до Одеси, аби в майбутньому продати. Дві гранати він зберігав у камері схову одного із супермаркетів, інші – в орендованій оселі. Вилучені предмети поліцейські направили на експертизу.

Підозрілу сумку у шафі виявила адміністрація торговельного закладу та повідомила до поліції. В ході огляду спеціалісти-вибухотехніки виявили гранати РГД-5 із запалами до них.

Власника заборонених предметів співробітники відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 розшукали менш ніж за добу та затримали у порядку статті 208 КПК України. Під час обшуку його домівки вилучили аналогічні боєприпаси, наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події та походження гранат.

«Фігурантові оголосили підозру за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України, він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі», — повідомив начальник Одеського районного управління поліції №1 Олександр Коцар.

Одеське районне управління поліції №1