Поліцейські Вінниччини розшукують підозрюваного у скоєнні вбивства (фото)

Управління карного розшуку обласного главку поліції встановлює місцеперебування 46-річного жителя Тернопільської області Кізик Ярослава, який підозрюється у вбивстві.

Прохання до громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцеперебування розшукуваного чоловіка, повідомити поліцію за телефонами: (0432) 59-43-88, 067-756-00-61 або 102.

Конфіденційність гарантовано.

Відділ комунікаувї поліції Вінницької області