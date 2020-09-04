Поліцейські Волині викрили у хабарництві ревізора-інспектора ДФС області

За 800 доларів США він «закривав очі» на порушення підприємців під час реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв.

Оперативники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими територіального управління ДБР у м. Львові під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області викрили протиправну діяльність головного державного ревізора-інспектора головного управління ДФС у Волинській області.

Правопорушник на постійній основі отримував неправомірну вигоду у 800 доларів США за невтручання в здійснення підприємницької діяльності під час роздрібної торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями. У разі необхідності ревізор-інспектор не вказував факти виявлених правопорушень у матеріалах перевірок.

У п’ятницю, 4 вересня, фігуранта затримали одразу після одержання 800 доларів неправомірної вигоди. В рамках слідчих дій тривають обшуки за місцями проживання та роботи ревізора.

Вирішується питання про його затримання в рамках статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України та подальшого повідомлення підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України