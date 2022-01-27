Завідувача та 2-х доцентів кафедри навчального закладу судитимуть за вимагання грошей від студентів

Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох посадових осіб одного з вищих навчальних закладів м. Запоріжжя за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб у складі організованої групи (ч. 3 ст. 368 КК України).



За даними слідства, завідувач кафедри університету з метою систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від студентів закладу організував стійку злочинну групу, до якої залучив двох підлеглих йому викладачів. За успішне складання екзаменаційних сесій студенти вимушені буди сплачувати вказаним особам кошти від 1900 до 8500 грн у залежності від кількості іспитів, заліків, курсових та дипломних робіт.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура