У Черкасах син убив батька сокирою

19-річному черкащанину, якого підозрюють у вбивстві, обрали запобіжний захід. Наразі він перебуває під вартою. Юнаку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Подія сталася в селищі Зелена Діброва Черкаського району. В одному з будинків місцеві мешканці виявили мертвим 57-річного односельця з раною голови.

На місці працювали поліцейські міста Корсунь-Шевченківське, слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та слідчі слідчого управління ГУНП в Черкаській області.

Як з’ясували правоохоронці між 19-річним сином та його батьком на побутовому підґрунті виник конфлікт під час якого, син взяв до рук сокиру та завдав нею декілька ударів по голові потерпілого.

Наразі слідчими, за процесуального керівництва місцевої прокуратури, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області