Поліцейські встановили учасників бійки зі стріляниною у Львові

В одного з зловмисників правоохоронці вилучили ніж, в іншого – пристрій для відстрілу гумових куль.

Сьогодні, 19 лютого, близько восьмої години ранку на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кульчицької у Львові між двома чоловіками відбувається бійка. Також заявниця повідомила, що один із учасників конфлікту здійснив кілька пострілів.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції, оперативники Управління карного розшуку, бійці батальйону спеціального призначення та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

На місці події правоохоронці виявили двох чоловіків, учасників конфлікту – львів’ян віком 34 та 43 роки. В одного з них, старшого, поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль, в молодшого – ніж. Вилучена зброя буде скерована на експертне дослідження.

Один з учасників конфлікту, 34-річний, з тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні.

Зараз проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

Поліція Львівської області