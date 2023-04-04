За знущання та катування мирних мешканців Запорізької області судитимуть «військового коменданта» окупаційної адміністрації Мелітополя

Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно військового коменданта «окупаційної адміністрації м. Мелітополь» за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).



Розслідуванням встановлено, що з початку окупації Мелітопольського району командир тактичної групи військ нацгвардії РФ був призначений так званим «військовим комендантом» окупаційної адміністрації Мелітополя.

На виконання його злочинних наказів військовослужбовці РФ затримували мирних жителів, які своєю активною громадянською позицією могли «заважати» впровадженню та реалізації окупаційної політики. Їх доправляли до «військової комендатури», де застосовували фізичне та психологічне насильство.

Також підозрюваний разом зі своїми спільниками з числа військових держави-агресора ініціював викрадення керівниці одного з місцевих закладів освіти. Жінку помістили до камери, де утримували з мінімальною кількістю води без облаштованого санвузла та їжі. Їй влаштовували допити виключно в нічний час, тим самим змушували до співпраці з ворогом.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура