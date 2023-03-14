Поліцейські встановлюють місце знаходження зловмисника зі зброєю (фото)
Йдеться про Яворського Олександра Петровича, 24.09.1985 року народження, жителя села Доросині Луцького району.
Він умисно викрав зброю та зник у невідомому напрямку.
На його пошуки орієнтовано усі наряди поліції та блокпости на території області.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 262 ККУ: за викрадення зброї зловмиснику загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.
Якщо вам відомо, де перебуває зловмисник, просимо зателефонувати до поліції за номерами +38(050)-662-73-22, +38(050)-601-52-10 або 102.
Головне управління Національної поліції у Волинській області
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