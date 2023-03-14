Поліцейські встановлюють місце знаходження зловмисника зі зброєю (фото)

Йдеться про Яворського Олександра Петровича, 24.09.1985 року народження, жителя села Доросині Луцького району.

Він умисно викрав зброю та зник у невідомому напрямку.

На його пошуки орієнтовано усі наряди поліції та блокпости на території області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 262 ККУ: за викрадення зброї зловмиснику загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.

Якщо вам відомо, де перебуває зловмисник, просимо зателефонувати до поліції за номерами +38(050)-662-73-22, +38(050)-601-52-10 або 102.

Головне управління Національної поліції у Волинській області