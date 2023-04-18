Поліцейські встановлюють шахраїв, які за добу ошукали трьох жителів Сумщини

За минулу добу, за допомогою шахрайських схем, було ошукано трьох жителів обласного центру майже на сімдесят сім тисяч гривень. За кожним фактом відкрите кримінальне провадження та вживаються всі необхідні слідчі дії для встановлення осіб зловмисників.

«З вашої картки зараз намагаються зняти грошові кошти, для відміни операції необхідно виконати певний алгоритм дій», – саме з такими словами зателефонував невідомий до 76-річної сумчанки.

Потерпіла розповіла, що їй подзвонив невідомий та представився працівником банку. Шахрай був переконливий, тому заявниця довірившись йому, виконала всі вказівки, що надходили від нього телефоном. Через деякий час з банківського рахунку жінки зникли гроші в сумі 25 тисяч гривень.

Другий випадок шахрайства трапився в місті Лебедин. За допомогою до поліції звернувся 30-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що з картки, якою користувався його дідусь, зникли гроші в сумі 30 тисяч гривень.

У Ромнах до поліції звернулася 20-річна місцева жителька. Заявниця розповіла, що побачила на одному із сайтів в мережі Інтернет оголошення щодо продажу мобільного телефону. Потерпіла вирішила його придбати та, нічого не підозрюючи, надіслала за нього повну передоплату в сумі майже 21 тисячу гривень. Не отримавши товар, заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахрая.

За даними фактами у поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Поліцейські знову звертаються до громадян з проханням не довіряти невідомим телефонним співрозмовникам. Якщо ви купуєте щось через мережу Інтернет, будьте уважні та не надсилайте повну передоплату.

Відділ комунікації поліції Сумської області