Поліцейські викрили групу осіб які закопали жителя Ізмаїла живцем

Правоохоронці затримали правопорушників у процесуальному порядку. Двом фігурантам за заподіяння смерті людині загрожує до 15-ти років позбавлення волі або навіть довічне ув’язнення, ще двом, які бачили, але приховали особливо тяжкий злочин, – до трьох років ув’язнення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Одеській області.

закопали чоловіка живцем: поліцейські викрили групу осіб у вбивстві жителя ізмаїла і приховуванні злочину

30 квітня до Ізмаїльського районного відділу поліції звернулася 54-річна жінка з прохання допомогти розшукати 36-річного сина, який перестав з’являтися вдома та виходити на зв’язок. Оперативники, переглянувши записи з камер відеоспостереження та допитавши родичів, знайомих, громадян, які знали зниклого та спілкувалися з ним, встановили події останніх днів його життя”.

закопали чоловіка живцем: поліцейські викрили групу осіб у вбивстві жителя ізмаїла і приховуванні злочинузакопали чоловіка живцем: поліцейські викрили групу осіб у вбивстві жителя ізмаїла і приховуванні злочину

“Було встановлено, що розшукуваний посварився з 50-річним чоловіком, який проживає по сусідству, коли вживав спиртні напої у нього вдома. Затаївши образу на гостя, господар маєтку вирішив провчити молодика. З 27-річним сином та двома знайомими віком 34 та 38 років він приїхав ввечері на автомобілі до сусіда додому, змусив сісти в салон і поїхав у лісосмугу біля села Броска. Викопавши яму і змусивши потерпілого у неї спуститися, чоловіки 50 та 34 років закопали його живцем. Після цього уся компанія покинула місце злочину” – розповів т.в.о. начальника Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко.

Небіжчика правоохоронці виявили через шість днів потому.

закопали чоловіка живцем: поліцейські викрили групу осіб у вбивстві жителя ізмаїла і приховуванні злочину

“За наявністю достатньої доказової бази, яку зібрали поліцейські, слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру. Двом чоловікам – у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що передбачено п. 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним ув’язненням. А двом іншим – у заздалегідь не обіцяному приховуванні особливо тяжкого злочину, що передбачено ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу України.  Максимальне покарання, яке тягне за собою її санкція, – до трьох років позбавленням волі”, – зазначив керівник Ізмаїльської окружної прокуратури Олександр Сара.

Підозрюваним у вбивстві суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а підозрюваним у приховуванні злочину – домашній арешт. Слідство триває.

закопали чоловіка живцем: поліцейські викрили групу осіб у вбивстві жителя ізмаїла і приховуванні злочину

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