Поліцейські викрили групу осіб які закопали жителя Ізмаїла живцем

Правоохоронці затримали правопорушників у процесуальному порядку. Двом фігурантам за заподіяння смерті людині загрожує до 15-ти років позбавлення волі або навіть довічне ув’язнення, ще двом, які бачили, але приховали особливо тяжкий злочин, – до трьох років ув’язнення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Одеській області.

30 квітня до Ізмаїльського районного відділу поліції звернулася 54-річна жінка з прохання допомогти розшукати 36-річного сина, який перестав з’являтися вдома та виходити на зв’язок. Оперативники, переглянувши записи з камер відеоспостереження та допитавши родичів, знайомих, громадян, які знали зниклого та спілкувалися з ним, встановили події останніх днів його життя”.

“Було встановлено, що розшукуваний посварився з 50-річним чоловіком, який проживає по сусідству, коли вживав спиртні напої у нього вдома. Затаївши образу на гостя, господар маєтку вирішив провчити молодика. З 27-річним сином та двома знайомими віком 34 та 38 років він приїхав ввечері на автомобілі до сусіда додому, змусив сісти в салон і поїхав у лісосмугу біля села Броска. Викопавши яму і змусивши потерпілого у неї спуститися, чоловіки 50 та 34 років закопали його живцем. Після цього уся компанія покинула місце злочину” – розповів т.в.о. начальника Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко.

Небіжчика правоохоронці виявили через шість днів потому.

“За наявністю достатньої доказової бази, яку зібрали поліцейські, слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру. Двом чоловікам – у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що передбачено п. 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним ув’язненням. А двом іншим – у заздалегідь не обіцяному приховуванні особливо тяжкого злочину, що передбачено ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке тягне за собою її санкція, – до трьох років позбавленням волі”, – зазначив керівник Ізмаїльської окружної прокуратури Олександр Сара.

Підозрюваним у вбивстві суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а підозрюваним у приховуванні злочину – домашній арешт. Слідство триває.

УК