Поліцейські викрили неодноразово судимого чоловіка у пограбуванні одесита

Фігурант відбував покарання за спричинення тілесних ушкоджень, грабежі та крадіжки, і знову вчинив злочин, за який йому загрожує щонайменше сім років ув’язнення.

Зловмисник з 15-річним «кримінальним стажем» помітив вранці біля будинку на вулиці Старорізничній одесита зі шкіряною сумкою і вирішив привласнити її. Зірвавши сумку з потерпілого, правопорушник втік на сусідню вулицю, де почав роздивлятися її вміст. Серед майна, загальною вартістю понад 13 тисяч гривень, були ключі від автівки, гаманець з грошима, банківські картки, паспорт та інші документи. Гаманець з готівкою, яку він в подальшому витратив на власні потреби, правопорушник залишив собі, а все інше викинув.

Потерпілий звернувся до поліції, і вже за декілька днів особу зловмисника встановили та розшукали співробітники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1. В ході слідства також було встановлено місцезнаходження і частини викраденого майна, яке слідчі вже повернули власнику.

«За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 4 ст. 186 та ч. 3 ст. 357. А саме у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, та у незаконному заволодінні будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно з чинним законодавством, чоловіку загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. Слідство триває», – повідомив слідчий територіального підрозділу поліції Олександр Войтенко.

Одеське районне управління поліції № 1