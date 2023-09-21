Поліцейські викрили одесита, який пограбував водія під час дорожнього конфлікту

Дії правопорушника слідчі кваліфікували як грабіж за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі.

Подія сталася вдень на проїзній частині дороги на вулиці Болгарській, по якій водій «Renault Scenic» рухався назустріч загальному руху транспортних засобів. Керманич «Volkswagen Polo» зробив порушнику зауваження, внаслідок чого між ними виникла словесна перепалка.

Поки чоловіки конфліктували, 63-річний пасажир «Renault Scenic» через відчинені водійські двері проник до салону «Volkswagen Polo», звідки відкрито, на очах у водія, викрав його сумку з речами та флеш-накопичувач з магнітоли. Заволодівши чужим майном загальною вартістю 2000 гривень, зловмисник сів в автівку, у якій їхав, покликав водія, і вони поїхали геть.

Потерпілий звернувся до працівників поліції, які протягом кількох годин встановили особу правопорушника і затримали його за місцем мешкання.

«Зібравши достатню доказів, слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, поєднаному з проникненням у сховище та вчиненому в умовах воєнного стану. За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років. На час слідства підозрюваний перебуватиме під нічним домашнім арештом», – розповів старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 старший лейтенант поліції Микола Лимар.

Одеське районне управління поліції № 1