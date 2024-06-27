Поліцейські викрили спільників в’язнів виправної колонії, які організували шахрайський кол-центр

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та кіберполіцейські Харківщини викрили ще чотирьох членів злочинної організації, які привласнювали кошти громадян під виглядом служби безпеки банків.

За даними кіберполіції, власникам карток зловмисники повідомляли про буцімто сумнівні операції з їх рахунком, тож для «захисту» своїх коштів громадянам пропонували через мобільний додаток перерахувати їх зі своєї картки на нібито спеціально створений під неї віртуальний рахунок. Насправді ж, гроші перераховувалися на рахунки третіх осіб, які були отримані фігурантами учинення кримінального правопорушення шахрайським шляхом або за винагороду.

У листопаді 2023 року силовики провели обшуки у виправних установах на території декількох регіонів держави, а також за місцем проживання спільників злочинної організації.

Тоді за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора 10 зловмисникам, серед яких двоє так званих «авторитетів злочинного середовища» та один «смотрящий», слідчі оголосили про підозру.

У червні 2024 року правоохоронці викрили ще чотирьох спільників фігурантів. Наразі, членів злочинного угрупування, які перебували на волі, затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. До них застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу в установах виконання покарань), ч. 2 ст. 255 (Участь у злочинній організації) Кримінального Кодексу України. За скоєне зловмисникам може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Департамент кіберполіції Національної поліції України