Поліцейські викрили жителя Березівщини в утриманні наркопритону

Правопорушнику повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що чоловік надавав власну квартиру знайомим для вживання наркотичних засобів та психотропних речовин. Під час візиту за його адресою поліцейські застали вдома господаря разом з двома його знайомими, які усі разом вживали психотропи та наркотики.

Поліцейські з’ясували, що заборонені в обігу речовини придбав в Одесі у невстановлених осіб товариш власника житла.

З помешкання правоохоронці вилучили саморобні пристрої з нашаруванням залишків PVP та канабісу, що надалі було підтверджено експертними висновками.

«Слідчі розпочали кримінальне провадження, зібрали достатньо доказів та під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 317 Кримінального кодексу України у наданні приміщення для незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Слідство триває. Поліцейські встановлюють повні обставини злочину та канал постачання заборонених речовин», – повідомила старша слідча відділення поліції № 1 Березівського районного відділу поліції Оксана Фіткаленко.

Березівський районний відділ поліції