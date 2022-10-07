Повідомлено про підозру ще 26 топорганізаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях України

Служба безпеки України продовжує роботу з документування діяльності організаторів фейкового «плебісциту» на тимчасово окупованих територіях України.

Слідчі спецслужби зібрали доказову базу на ще 26 топорганізаторів фейкового референдуму у Донецькій та Луганській областях України.

Зокрема, у колабораційній діяльності підозрюються ще троє «високопосадовців» окупаційної адміністрації на Луганщині:

Карякін Олексій – «голова» так званої «общественной палаты лнр»;

Мірошниченко Денис – «голова» так званого «народного совета лнр»;

Хорошилов Дмитро – «перший заступник голови» так званого «народного совета лнр».

Наразі цим фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Вказані особи забезпечили проведення заходів, які імітували підготовку та проведення «волевиявлення» населення.

Задокументовано, що голова «общественной палаты лнр» направив звернення до псевдоочільника «лнр» Леоніда Пасічника з ініціативою проведення на тимчасово окупованій території Луганської області «референдуму» щодо приєднання до рф на правах адміністративно-територіальної одиниці.

У свою чергу «голова «народного совета лнр» Мірошниченко провів засідання цього незаконного органу, під час якого шляхом голосування було прийнято «закон» про «референдум» та «постанову» щодо його призначення.

«Перший заступник голови «народного совета лнр» Хорошилов, разом з іншими «депутатами», взяв участь у засіданні та проголосував за проведення «референдуму».

Ці особи неодноразово публічно закликали до проведення антиукраїнського «референдуму» та заявляли про необхідність приєднання частини території України до рф.

Разом із іншими поплічниками рашистів вони відповідатимуть за скоєне перед законом.

Служба безпеки України