Поліцейські викрили жителя Одещини у вбивстві співмешканки

Аби приховати сліди злочину, чоловік відволок тіло в лісосмугу і підпалив його. Правопорушника помістили під варту. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

У січні цього року до поліції звернулися жителі Арциза з повідомленням про те, що в лісосмузі на околиці міста виявили обгоріле тіло жінки. Судмедекспертиза показала, що смерть громадянки настала унаслідок механічної асфіксії від перелому під’язикової кістки.

Поліцейські встановили: загибла – 38-річна містянка, а опитавши її родичів та знайомих, вийшли й на причетну до злочину особу.

Під підозру попав 48-річний співмешканець вбитої, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за зґвалтування та крадіжку. Під тиском неспростовних доказів, які зібрали правоохоронці, чоловік зізнався, що у грудні 2022 року під час прогулянки з цивільною дружиною околицями міста між ними виникла сварка на ґрунті ревнощів. Правопорушник побив потерпілу по голові, вона знепритомніла, після чого він задушив її мотузкою, яку мав при собі. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник відволок тіло в лісосмугу, що була поряд, і підпалив його.

За наявності достатніх доказів, зібраних під час розслідування, слідчі під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві. Цей злочин передбачений частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одещини

(За інформацією територіального підрозділу поліції)