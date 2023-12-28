Просідання будівлі дитсадка у Шевченківському районі столиці – розпочато кримінальне провадження

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання ремонтних робіт з облаштування та будівництва укриття на території одного з дитсадків у Києві та можливого заволодіння бюджетними коштами (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України).

Встановлено, що Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА за результатами проведення публічних закупівель укладено договори про закупівлю робіт з розробки проєктно-кошторисної документації та капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі на суми 369 тис. грн. та понад 1,2 млн грн.

Службовими особами Шевченківської РДА та підрядником підписано акти приймання-передачі виконаних робіт та проведено повну оплату по договору.

Водночас, роботи не виконані, а самому об’єкту будівництва заподіяно пошкоджень.

Так, під час виконання робіт на об’єкті будівництва 28.12.2023 сталось просідання фасаду будівлі вказаного дошкільного навчального закладу.

За попередніми даними, причиною деформації стін будівлі стала виїмка ґрунту під будівлею для облаштування споруди цивільного захисту. Можливою передумовою цього могли послужити прорахунки при розробці проєктно-кошторисної документації або ж ухилення підрядниками від проєкту капітального ремонту під час безпосереднього виконання робіт.

У ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що підрядник є переможцем ще двох аналогічних процедур публічних закупівель, проведених Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА у 2023 році, оплати проведено у повному обсязі.

Вказані обставини можуть свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів службовими особами Шевченківської РДА, заволодіння коштами підрядником та підроблення виконавчої будівельної документації.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на вилучення оригіналів тендерної документації, та вирішується питання щодо призначення будівельно-технічної експертизи.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура