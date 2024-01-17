СБУ заблокувала ще три схеми «спасіння» для ухилянтів

Служба безпеки та Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів викрито зловмисників, які пропонували призовникам втекти до Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість своїх «послуг» ділки оцінювали до 7 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості та способу втечі.

Серед затриманих організаторів оборудок – ділки, які торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.

Так, на Закарпатті:

співробітники внутрішньої безпеки СБУ та ДБР зібрали доказову базу на організаторів ухилянтської схеми, яка передбачала переправлення призовників до сусідньої країни Євросоюзу «лісовими стежками».

Ще в квітні минулого року правоохоронці затримали організатора схеми та двох його спільників, мешканців Тячівського району, на спробі переправити за кордон 4-х «клієнтів».

У ході розслідування встановлено причетність до організації схеми колишнього «посадовця-силовика».

На підставі зібраних доказів до суду направлено обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи із чотирьох осіб за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

На Запоріжжі:

затримано ділка, який разом зі спільниками фабрикував висновки лікарських обстежень своїх «клієнтів» щодо наявності у них тяжких діагнозів.

У подальшому на їх основі МСЕК мав «підтвердити» наявність у них інвалідності 2-ї чи 3-ї груп.

Співробітники СБУ запобігли «списанню» за цією схемою з військового обліку понад 40 потенційних призовників.

Також затримано шахраїв, які за гроші обіцяли чоловікам «офіційне» працевлаштування за кордоном або ж «місце» в європейському виші. Це мало бути підставою для безперешкодного виїзду призовників за кордон.

Клієнтів шукали через оголошення в інтернеті. Після отримання завдатку імітували процес «підготовки пакета документів», хоча насправді виводили кошти через підставних осіб і обривали контакти.

За оперативними даними, зловмисники діяли з грудня минулого року та за добу «працевлаштовували» до 10 осіб.

За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України