В Киеве воры «обчистили» квартиры «слуги народа» и прокурора

В Киеве обокрали народного депутата (фракция «Слуга народа») и прокурора Офиса генерального прокурора Украины. Преступления произошли в Дарницком и Днепровском районах столицы в арендуемых квартирах.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. 27 июля народный депутат Дмитрий Любота обнаружил, что за время его отсутствия в течение последних дней в квартиру вломились неизвестные.

Дверной замок был поврежден, а внутри арендуемой квартиры были разбросаны вещи. Депутат обнаружил пропажу техники – ноутбука MacBook Pro, планшета iPad, а также велосипеда Cannondale.

От воров пострадал и прокурор Офиса генерального прокурора. Вернувшись из отпуска 26 июля, он обнаружил, что в арендуемой его семьей однокомнатной квартире разбросаны вещи.

«Следов взлома на замке не было, вор подобрал ключи и забрал небольшую сумму в долларах, а также несколько золотых украшений», – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

По его словам, это произошло в многоэтажке неподалеку станции метро «Левобережная».