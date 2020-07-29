Столичні патрульні затримали громадян, ймовірно, причетних до грабежу

Близько 3-ї години ночі, на службу 102 зателефонував громадянин та повідомив, що троє невідомих нанесли йому кілька ударів та заволоділи мобільним телефоном й ключами. Потерпілий описав зовнішній вигляд та напрямок руху осіб.

Відпрацьовуючи отриману інформацію, на одній із вулиці Дніпровського району, командир роти Руслан Довгаль та його напарник Олег Седлярук помітили громадян, схожих за орієнтуванням.

Чоловіки, ледве помітивши службове авто, почали тікати, один з них намагався викинути на землю телефон, що, ймовірно, належить заявнику.

Під час поверхневої перевірки у 37-річного чоловіка патрульні виявили ключі, які описав заявник. Згодом потерпілий впізнав своїх кривдників.

Для подальшого з’ясування обставин цієї події та надання правової кваліфікації діям затриманих патрульні викликали слідчо-оперативну групу. // Вартові еспресо