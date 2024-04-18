Жительку Ізмаїла судитимуть за незаконні оборудки з особливо небезпечною психотропною речовиною

У жінки вилучили PVP в особливо великих розмірах. «Товар» вона повинна була розфасувати і збути шляхом «закладок». За скоєне жінці загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Одеській області та територіального підрозділу поліції спільно з прикордонниками затримали зловмисницю у січні цього року на одному з проспектів міста Ізмаїл. Вона саме отримала посилку, всередині якої знаходився старий телефонний апарат, а у ньому були заховані декілька пакунків з майже 75 грамами особливо небезпечної психотропної речовини PVP, обіг якої заборонено. Така кількість вважається особливо великим розміром. Походження та вагу психотропу підтверджено експертним висновком.

В ході проведення досудового розслідування поліцейські встановили, що ізмаїльчанка у переписці в одному з мобільних додатків з невідомою особою погодилась на пропозицію підзаробити. За домовленістю, жінка отримала посилку з психотропом, який вона повинна була розфасувати і розкладати по місту «закладки».

«Ми зібрали достатньо доказів і під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури висунули фігурантці обвинувачення за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні психотропних речовин з метою збуту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах. Згідно з чинним законодавством, правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування ми завершили і обвинувальний акт скерували до суду», – прокоментував начальник слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Анатолій Маршавка.

Канал постачання психотропу та повне коло причетних до наркотрафіку осіб встановлюється.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини