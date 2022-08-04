Поліцейські вилучили у наркоторговців метадону на півтора мільйона гривень

Фігуранти – троє мешканців столиці. Вони зберігали при собі пакунки з наркотичним засобом «метадон» для подальшого збуту. Чоловіків затримано, слідчі готують їм повідомлення про підозру.

Під час відпрацювання оперативної інформації працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Дарницького та Солом’янського управлінь поліції у м. Києві затримали трьох місцевих мешканців, які займалися збутом метадону.

Встановлено, що троє чоловіків від 36 до 41 років збували метадон на території столиці. Оперативники затримали їх у різних районах міста, всі вони мали з собою пакунки з метадоном, який планували збути.

Загалом правоохоронці вилучили близько кілограма метадону, орієнтовна вартість якого за цінами «чорного» ринку становить близько 1,5 мільйона гривень.

Речові докази вилучено та направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

Фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Процесуальні рішення відносно дій зловмисників, повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів будуть прийматися після надходження результатів експертиз.

Наразі тривають слідчі дії по встановленню каналів надходження наркотиків.

Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України