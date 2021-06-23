Чоловіка, який намагався зґвалтувати неповнолітню біля пляжу у Кропивницькому, взяли під варту

Кропивницька окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом замаху на зґвалтування неповнолітньої дівчини (ч. 3 ст. 15, ч.3 ст. 152 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кропивницької окружної прокуратури.

Подія мала місце 18 червня близько 21:00 години, по вул. Ярослава Мудрого, у м. Кропивницькому.

За даними слідства, 17-річна дівчина поверталася додому. Підозрюваний пішов слідом за неповнолітньою, напав ззаду, наніс їй кілька ударів, затягнувши дівчину подалі від дороги в кущі та намагався зґвалтувати. В цей час їхав велосипедист, який почув крики про допомогу потерпілої. Злякавшись, що його злочинні дії будуть помічені, 37 річний нападник почав тікати і оперативно був затриманий працівниками поліції.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч.3 ст. 152 КК України.

Суд розглянув та задовольнив клопотання прокуратури застосувавши до фігуранта справи запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування провадження здійснюють слідчі Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

УК