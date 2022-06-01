6 років ув’язнення отримав закарпатець за публічні заклики до збройного відокремлення області та спалення прапора України

За публічного обвинувачення Закарпатської обласної прокуратури суд визнав уродженця Ужгородщини винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, розпалюванні національної ворожнечі та вчиненні публічної наруги над Державним Прапором України (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 338 КК України). Його засуджено до 6 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Прокурор у судовому засіданні довела, що обвинувачений дестабілізував ситуацію в області, закликаючи до відокремлення Закарпаття та створення натомість незаконного державного утворення «Республіка Подкарпатская Русь».

Відеозвернення такого змісту чоловік поширював в одній із соціальних мереж, звертаючись нібито від імені командування «русинской народной армии».

Крім того, чоловік публічно виступав із закликами до виведення силових структур із Закарпаття та виплати відшкодування мешканцям псевдореспубліки. Також закарпатець розмістив у соцмережах і відеоролик, де публічно спалив прапор України, демонструючи явну неповагу до державних символів.

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Закарпатській області. Судовий розгляд здійснювався у порядку спеціального судового провадження, за відсутності обвинуваченого. У 2014 році він виїхав на територію рф, звідки вів свою підривну діяльність. До цього чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочин проти основ національної безпеки.

Вступ вироку в законну силу очікується.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури