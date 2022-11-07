Трьох «посадовців» незаконних «органів влади» на Луганщині судитимуть за колабораціонізм

Прокурори Сватівської та Старобільської окружних прокуратур Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно трьох «посадовців» незаконних «органів влади», створених на тимчасово окупованих територіях.

За даними слідства, навесні 2022 року мешканці Луганщини добровільно почали співпрацювати з окупантами, сприяти їхній загарбницькій діяльності та легалізації окупаційного режиму держави-агресора.

Очільницею «відділу агропромислового розвитку адміністрації Новопсковського району лнр» стала колишня чиновниця, яка обіймала в органах державної влади керівну посаду у сфері управління АПК. Вона займається передпідпорядкуванням сільгосппідприємств Новопсковщини окупаційній владі та організацією сплати податків до бюджету так званої «лнр».

Погодилася служити ворогу і колишня держслужбовиця, яка працювала в службі у справах дітей у Сватовому. Її призначено на посаду «начальника відділу з питань державної цивільної служби та кадрів адміністрації Сватівського району лнр».

Колишній директор «Центру з надання соціальних послуг» Троїцької селищної ради отримав аналогічну посаду за свою прихильність до окупантів. Він став «директором Троїцького комплексного центру соціального обслуговування населення (надання послуг)».

Псевдопосадовці забезпечують роботу підрозділів окупаційних «органів влади» відповідно до «законодавства лнр». Їм інкримінують колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Обвинувачені перебуватимуть у розшуку до моменту затримання. Усім заочно обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі матеріали обвинувачення передано до Васильківського районного, Павлоградського та Синельниківського міськрайонних судів Дніпропетровської області.

За протиправні дії колаборантам загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливістю конфіскації майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської та

Старобільської окружних прокуратур)