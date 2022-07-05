У державній зраді викрито помічника народного депутата України

У ході спецоперації у Києві контррозвідка Служби безпеки затримала помічника-консультанта народного депутата України. Будучи російським агентом, він здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

Посадовець перебував на агентурному зв’язку у заступника начальника 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби фсб Дмітрія Зубарєва.

Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані з різних напрямів. Зокрема, про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з рф і проведення АТО/ООС на сході України.

За співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб гроші у розмірі від 1,5 до 4 тис. дол. «Винагорода» зростала залежно від рівня складності завдань і термінів їх виконання.

Встановлено, що посадовець був завербований кадровим співробітником 9 управління 5 служби фсб Юрієм Водолазкім під час поїздки до москви. Згодом той передав агента на «зв’язок» своєму керівнику.

Для збору розвідданих посадовець використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа. А передавав інформацію через зашифрований канал електронного зв’язку.

Не раз зрадник зустрічався зі своїми «кураторами» на території третіх країн, де отримував завдання та гроші.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування закінчено, матеріали передано в суд.

Заходи з викриття зрадника проводили співробітники Департаменту контррозвідки спільно з Головним слідчим управлінням СБУ.

Служба безпеки України