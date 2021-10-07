Поліцейські взяли під варту раніше судимого за вбивство зловмисника, підозрюваного у пограбуванні львів’янки 

Як встановили співробітники відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2, 29-річний житель Вінницької області напав на жінку у під’їзді, вирвав у неї з рук мобільний телефон, після чого втік.

5 жовтня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 23-річної львів’янки про те, що близько 17.15 у під’їзді будинку, в якому вона проживає, на неї напав невідомий чоловік, вирвав з рук мобільний телефон та втік.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших підрозділів відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2. Потерпіла надала правоохоронцям прикмети нападника і, проведеними оперативно-розшуковими заходами, протягом кількох годин оперативники кримінальної поліції затримали його у центрі Львова – в одному з хостелів, де він проживав.

Особу зловмисника встановлено – ним виявився 29-річний житель Вінницької області, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вбивство. Речовий доказ (мобільний телефон потерпілої) правоохоронці вилучили.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області