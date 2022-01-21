Поліцейські Закарпаття затримали жительку Тячівщини за підозрою у вбивстві свекрухи

У селі Мала Уголька Тячівського району під час сварки жінка нанесла своїй родичці тілесні ушкодження. Від отриманих травм пенсіонерка померла. Зловмисницю затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідство у справі триває

Вчора, 19 січня, близько 17:00 до поліцейських звернулася жителька села Мала Уголька Тячівського району. Жінка повідомила, що побила свою свекруху, внаслідок чого потерпіла померла.

На місці події поліцейські з’ясували, що приблизно за годину до того між 39-річною жінкою та її свекрухою виникла сварка. Перебуваючи на території подвір’я за місцем їхнього проживання, жінка нанесла своїй 74-річній родичці численні удари по голові. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці події.

Попередньо встановлено, що жінка перебуває на обліку в лікаря-психіатра. Її затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Вирішується питання про повідомлення жінці про підозру у вчиненні злочину та обрання їй запобіжного заходу.

Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпаття