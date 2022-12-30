Поліцейські застерігають від афер з торгівлею дровами

До працівників кременецької поліції звернулася мешканка району та повідомила, що її ошукав невідомий зловмисник.

Жінка хотіла придбати дрова на зиму, знайшла оголошення у мережі Фейсбук. Його автор наполягав на повній оплаті, аби товар доїхав до покупця швидко і законно. Однак, після переказу грошових коштів зв’язок із пройдисвітом зник. Потерпіла втратила майже 7000 гривень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення даного злочину.

У поліції нагадують: офіційно реалізовують деревину лісові та мисливські господарства, на сайті яких є уся необхідна інформація. Не варто спокушатися на дешевшу ціну у різних соцмережах, адже саме так шахраї найчастіше шукають своїх жертв. Перевірте через пошукові системи Інтернет або на сайті Кіберполіції зазначені в оголошеннях номери телефонів.

Оплату товару здійснюйте тільки після доставки, або сплачуйте лише мінімальну передплату. Не здійснюйте платіжні операції за вказівками невідомих, не переходьте на сумнівні посилання для оплати від продавців.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області