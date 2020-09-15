Поліцейські затримали іноземця за пограбування літньої одеситки

Спочатку чоловік прослідкував за пенсіонеркою, яка поверталася з продуктового магазину, а потім напав на неї у під’їзді багатоповерхівки на вулиці Академіка Філатова. Коли потерпіла впала на підлогу, — зірвав з її шиї золотий ланцюг з хрестиком вартістю сім тисяч гривень.

Співробітники Київського відділу поліції, до яких звернулася 82-річна жінка, встановили підозрюваного.

При перевірці особи з’ясувалося, що на момент скоєння злочину 29-річний громадянин однієї з країн Закавказзя вже притягувався іншим територіальним підрозділом міста до кримінальної відповідальності за грабіж. Крім того, відносно нього у суді розглядається обвинувальний акт за інші майнові злочини, а сам чоловік, уникаючи відповідальності, переховувався від суду та слідства, у зв’язку з чим був двічі оголошений у розшук.

«Зловмиснику слідчі повідомили про підозру за ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України, — розповідає начальник Київського відділу поліції Вячеслав Барба. – Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відповідно до санкції статті фігуранту загрожує до шести років ув’язнення».

Київський відділ поліції в м. Одесі