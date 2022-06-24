На Волині затримали лікаря, який брав $2000 за довідку про «непридатність до військової служби»

Фігуранту повідомлено про підозру за зловживання впливом.

За даними поліцейських, за 2000 доларів США неправомірної вигоди лікар пообіцяв громадянинові вирішити питання з оформленням відповідного висновку про його непридатність до проходження військової служби у Збройних силах України.

23 червня оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали лікаря у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кошти фігурант отримував у кілька етапів, частину з яких мав передати своїм спільникам. Усі факти одержання неправомірної вигоди задокументували правоохоронці.

24 червня поліцейські повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури триває. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України