Затримано депутата Херсонської облради, який вимагав $27 тис.

Кошти фігурант вимагав та отримав від підприємця.

26 січня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції затримали депутата облради одразу після отримання коштів.

У 27 тисяч доларів США «оцінив» депутат, який також є членом постійної комісії з питань бюджету та фінансів облради, «спокійне» ведення бізнесу. У разі несплати погрожував громадянинові створенням штучних обмежень у судовому порядку його прав вільно розпоряджатись майном.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідство триває.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції Україна