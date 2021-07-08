Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жінки на Харківщині

Кілька тижнів чоловік переховувався від правоохоронців та був оголошений у державний розшук.

13 червня в квартирі багатоповерхівки у місті Лозовій поліцейські виявили тіло 63-річної жінки з ознаками насильницької смерті. У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрювався 36-річний чоловік, мешканець Кропивницького, раніше судимий за скоєння вбивства та крадіжки.

Зловмиснику заочно було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та оголошено в державний розшук.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники Лозівського районного відділу поліції встановили місцезнаходження зловмисника. 6 липня його затримали у місті Куп’янську Харківської області.

Зловмисник зізнався у скоєнні вбивства 63-річної жінки. Як з’ясувалося, чоловік випадково познайомився із потерпілою у місті Лозовій та мешкав у її домоволодінні кілька діб. Під час конфлікту зловмисник вдарив хазяйку квартири сім разів сокирою по голові.

На даний час він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Харківської області