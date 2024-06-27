Поліцейські затримали чоловіка, який підпалив будинок прикарпатця

34-річний тернополянин зупинився пожити на декілька днів у 44-річного мешканця с. Яблуниця. А згодом навмисне підпалив оселю господарю. Пожежу локалізували рятувальники, а співробітники поліції оперативно розшукали фігуранта.

25 червня на лінію «102» звернувся 44-річний чоловік, який повідомив про конфлікт з тернополянином, що проживав у нього. Коли потрібно було з’їжджати, гість вчинив сварку з господарем, відмовлявся покидати будинок, застосовував фізичну силу та погрожував підпалити оселю чоловіка. Господар покинув приміщення, а невдовзі в будинку дійсно зайнялась пожежа.

На місце одразу прибули пожежники та слідчо-оперативна група.

Як вдалося з’ясували, 34-річний чоловік використовуючи газовий пальник навмисне підпалив житловий будинок та втік. Співробітники поліції оперативно встановили місцеперебування палія. Зловмисник ховався в лісі. Свою вину він визнав.

Поліцейські затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі йому уже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення чи пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини