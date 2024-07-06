Поліцейські затримали чоловіка, який застрелив жителя Вараського району

Спеціальна поліцейська операція в області завершена. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Нагадаємо, ввечері 30 червня поблизу села Вовчиці 54-річний житель селища Зарічне, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив кілька пострілів із автомата у 35-річного мешканця села Серники. Після скоєного утік на автомобілі «Renault Master» білого кольору.

Потерпілий від отриманих травм помер у лікарні.

Відповідно до наказу начальника Головного управління в області було введено спеціальну поліцейську операцію. Зловмисника оголосили у державний розшук.

На його пошуки було залучено майже дві сотні поліцейських — співробітників Вараського РВП, ВП №1 (смт Володимирець), ВП №2 (смт Зарічне), оперативників управління карного розшуку, бійців спецпідрозділу «КОРД» та «Хижак», а також прикордонників та лісівників.

Першого липня у лісовому масиві поблизу села Бір правоохоронці виявили транспортний засіб, яким зловмисник утік.

Пошукові групи обстежували територію та населені пункти, здійснювали огляд автомобілів, опитували місцевих мешканців, перевіряли закинуті будівлі, опрацьовували відео з камер спостереження.

Достеменно знаючи, що його розшукують, 54-річний житель селище Зарічне після опівночі п’ятого липня вийшов до магазину у селі Зелена Діброва Вараського району. Там на нього вже чекали поліцейські.

Зловмисник пояснив, що упродовж чотирьох днів ретельно переховувався у лісі. Чоловік показав, де заховав зброю та патрони.

Відомо, що він уже потрапляв у поле зору правоохоронців за хуліганство та завдані тяжкі тілесні ушкодження.

Слідчі за процесуального погодження прокуратури повідомили 54-річному жителю Вараського району про підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст.115 КК України. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області