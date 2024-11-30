Поліцейські затримали одесита, який скоїв розбійний напад на працівницю крамниці

Погрожуючи пістолетом продавчині, зловмисник забрав з каси гроші і втік. Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до 15 років увʼязнення.

Подія сталася вечері кілька днів тому на проспекті Князя Володимира Великого. Чоловік, спланувавши злочин, дочекався, коли в магазині не буде покупців, зайшов у приміщення з пістолетом і наказав касирці віддати виторг. Не чекаючи, коли жінка дістане гроші, зловмисник потягнувся до каси, забрав 350 гривень і втік.

Про подію одразу сповістили поліцію. На встановлення особи та місцезнаходження правопорушника оперативникам територіального підрозділу поліції знадобилось менше доби. Фігурант – 35-річний житель Пересипського району. В ході обшуку за місцем мешкання чоловіка слідчі вилучили одяг, в якому він був під час скоєння правопорушення, та пістолет, попередньо, пневматичної дії. Зброю направили на експертизу.

У скоєному чоловік зізнався, а свої дії пояснив браком коштів. Гроші, отримані в протиправний спосіб, він витратив одразу ж після скоєння злочину.

«Ми затримали фігуранта в процесуальному порядку і повідомили йому про підозру в нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, тобто розбої, вчиненому в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєне правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Суворовська окружна прокуратура міста Одеси», – зазначив начальник відділу поліції Nº З Одеського районного управління поліції Nº 1 Ігор Страшной.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1