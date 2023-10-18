Поліцейські затримали одесита за замах на вбивство знайомого

Правоохоронці «по гарячих слідах» розшукали правопорушника та повідомили йому про підозру. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Подія сталася вночі у квартирі 48-річного містянина у багатоповерхівці на проспекті Академіка Глушка. Під час хмільного застілля між знайомими чоловіками виник раптовий конфлікт, у розпалі якого гість кілька разів вдарив господаря ножем у живіт та груди. Потерпілий зміг надати супротив нападнику, вигнати його з квартири та зателефонувати своєму приятелю, який і викликав «швидку».

Правопорушник з місця події втік. А постраждалого лікарі госпіталізували з проникаючим пораненням черевної порожнини, колото-різаними ранами лівої половини грудної клітини та верхньої кінцівки, і повідомили про подію в поліцію.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 60-річний містянин, якого правоохоронці вже вранці затримали за місцем мешкання. Ймовірне знаряддя злочину поліцейські вилучили на місці події та скерували на експертизу.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто у замаху на умисне вбивство. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років», – розповів старший слідчий відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 Олександр Гончаров.

Одеське районне управління поліції № 1