5 років за ґратами проведе правоохоронець, який напідпитку скоїв смертельну ДТП

За матеріалами розслідування ДБР суд визнав винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років колишньому правоохоронцю, який в стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП.

Також суд призначив обвинуваченому виплатити моральну шкоду двом потерпілим загальною сумою 1,3 млн гривень та позбавив його права керувати транспортним засобом строком на 6 років.

Встановлено, що правоохоронець у червні 2023 року сів за кермо автомобіля у стані алкогольного сп’яніння. Разом з ним в авто перебували троє знайомих.

Ввечері на автодорозі Київ-Одеса в Білоцерківському районі Київської області він втратив керування, його автомобіль виїхав з дороги та зіткнувся з деревом.

Внаслідок ДТП один з пасажирів – 26-річний чоловік – загинув на місці пригоди, ще двоє пасажирів отримали чисельні тілесні ушкодження, забої, переломи та струс мозку.

У крові водія було виявлено 1,74 проміле алкоголю.

Правоохоронця визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого та заподіяло іншим потерпілим тілесні ушкодження (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

ДБР