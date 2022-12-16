поліцейські затримали вінничанку, яка пограбувала працівницю аптеки

Жінку, яка заволоділа мобільним телефоном потерпілої, затримали патрульні поліцейські майже відразу неподалік місця злочину. Телефон потерпілої вилучений, зловмисниця затримана у процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 45-річна вінничанка вночі 15 грудня зайшла до приміщення аптеки на вулиці Пирогова та попросила у працівниці телефон, нібито для дзвінка до поліції.

Коли потерпіла дала гаджет зловмисниці – остання втекла. За отриманим описом підозрювану розшукали інспектори патрульної поліції, які разом з слідчо-оперативною групою поліції працювали над розкриттям злочину.

Вирішується питання щодо обрання жінці запобіжного заходу та повідомлення підозри.

Слідчим відділом Вінницького районного управління поліції розслідується провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на термін до 10 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області