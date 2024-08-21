Поліцейські затримали жителя Одещини, який до смерті забив свого батька

Слідчі вже повідомили правопорушнику про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід. За скоєне чоловіку загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Декілька днів тому до поліції зателефонував 26-річному житель одного з сіл Балтської територіальної громади і повідомив, що виявив свого 49-річного батька в літній кухні без ознак життя.

Тіло небіжчика слідчі направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, причиною смерті чоловіка став шок, перелами ребер та стегна.

В ході проведення досудового розслідування поліцейські встановили, що власника маєтку під час побутової сварки побив син. Останній спочатку не визнавав своєї вини, а згодом розповів: батько нібито вдарив його першим, а він не стримався і відповів. Побив потерпілого руками і ногами так, що той знепритомнів, а потім привів його до свідомості, допоміг лягти на диван і пішов на кілька годин з дому.

«Ми зібрали достатньо доказів і повідомили фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Суд задовольнив наше клопотання і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В рамках досудового слідства призначено низку судових експертиз. Слідство триває під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури», – розповів начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Подільське районне управління поліції Одещини